مستخلصون جمركيون يعترضون على شروط الانضمام إلى «الفاعل الاقتصادى» (مستند)

أثار قرار مصلحة الجمارك بتعديل شرط انضمام المستخلصين لمنظومة «الفاعل الاقتصادى» المعتمد حفيظة عدد من المستخلصين ، معتبرين أنها شروط من الصعب تطبيقها سوى على عدد قليل جدا من الشركات.



وكانت ” المال ” قد نشرت مؤخرا تعديلات مصلحة الجمارك على قرار انضمام المستخلص الجمركى لنظام الفاعل الاقتصادى والتي بدأ تطبيق تلك المنظومة في 2017، وأهم ما تضمنته تلك التعديلات ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه.



محسن أنور ” مستخلص ” أشار إلى أن تلك الشروط من الصعب تطبيقها، أو إمكانية استفادة المستخلصين العاملين بالسوق من الاستفادة من تلك المنظومة، قائلا: “من الصعب الوصول لهذا المعدل سنويا” .



أما على جعفر فتساءل حول من قام بتحديد المعدل الذى تم إقراره بالقرار الجديد ، مشيرا إلى أنه لابد من الإفصاح عما استندت إليه مصلحة الجمارك لتحديد هذا المعدل السنوى ، في الوقت الذي تراجعت فيه الأعمال من الأساس خلال الفترة الماضية.



وطالب بضرورة إشراك كل من نقابة المستخلصين أو شعب المستخلصين بالغرف التجارية في مثل هذه القرارات، حتى يمكن الاستفادة من تلك المبادرات التي يتم الإعلان عنها من الحين والآخر.



وشمل القرار الجديد التسهيلات التى يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادى ، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46، ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد.



كما يمنح نظام الفاعل الاقتصادى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى أن الانضمام لمنظومة الفاعل الاقتصادى يعطى أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات ، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية.



كما يضمن النظام الجديد منح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج المتواجد فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أى مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.



ويسمح النظام «وفقا للقرار الجديد» بزيادة عدد المساعدين المتاح للمستخلص المعتمد وفقا لحجم أعماله، وأولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين التابعين والمساعدين، واستخدام شعار مستخلص (معتمد بمصلحة الجمارك) على مكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريا.



كما يتم تخصيص مدير حسابات بالجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة، علاوة على تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.



حسام محمود ” مستخلص ” أوضح أن القرار يشمل العديد من المزايا التي يمكن التمتع بها للمستخلصين، إلا أنه للأسف جاء لاحتكار تلك الخدمات لبعض الشركات فقط العاملة فى السوق الملاحى والتجارى ، موضحا أن معدل 500 مليون جنيه معدل ضخم للغاية.



واستبعد عبدالعال على ، رئيس لجنة الجمارك والضرائب بشعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، دخول المزيد من المستخلصين لهذا النظام الجديد، بسبب شرط حجم الأعمال.

