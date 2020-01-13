اتصالات وتكنولوجيا

مستخدمو ويندوز 7 ربما في خطر قريبا.. تعرف على السبب

ويعني قرار شركة مايكروسوفت أن أجهزة الحاسوب التي تستخدم ويندوز 7 سوف تكون عرضة للفيروسات والقرصنة.
المال - خاص 1:16 ص, الثلاثاء, 14 يناير 20 1:16 ص, الثلاثاء, 14 يناير 20

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إذا كنت لا تزال تستخدم ويندوز 7 فربما سيكون حاسوبك في خطر قريبا، وذلك مع توقف شركة مايكروسوفت عن توفير التحديثات الأمنية المجانية لنظام التشغيل بدءا من الثلاثاء، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية.

ويعني قرار شركة مايكروسوفت أن أجهزة الحاسوب التي تستخدم تلك النوعية من الويندوز سوف تكون عرضة للفيروسات والقرصنة.

ويحتاج المستخدمون، الذين يرغبون في حماية أجهزتهم إلى الترقية إلى ويندوز 10، وقد يحتاجون أيضا إلى شراء أجهزة جديدة لأن الأجهزة القديمة قد لا تكون متوافقة مع نظام التشغيل الجديد.

وبدأ العمل بويندوز 7 عام 2009 وسوف يظل ويندوز 8، الذي بدأ العمل به عام 2012 مجانيا حتى عام 2023، في حين يبدأ سعر ويندوز 10 الأساسي من 139 دولارا كنسخة منزلية.

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بقلم المال - خاص

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