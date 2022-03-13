مستخدمو إنستجرام فى روسيا يترقبون قيام السلطات بتقييد الوصول إلى الموقع غدا

يترقب مستخدمو إنستجرام قيام منظم الاتصالات فى روسيا بتقييد الوصول للموقع بعدما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية أنها ستفرض قيودا على الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام التابع لشركة ميتا بلاتفورمز اعتبارا من الغد 14 مارس، بحسب وكالة رويترز.

وأدانت روسيا يوم الجمعة قيام موقع فيسبوك المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز برفع حظر مؤقت على الدعوة إلى العنف ضد الجيش والقيادة الروسية ودعا برلماني بارز إلى حظر انستجرام في روسيا.

ميتا بلاتفورمز ستسمح لمستخدمي فيسبوك وانستجرام في بعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد الروس

وفي تغيير مؤقت للسياسة المتعلقة بخطاب الكراهية ستسمح ميتا بلاتفورمز لمستخدمي فيسبوك وانستجرام في بعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس في سياق غزو أوكرانيا، وذلك حسبما ذكرت رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان يوم الجمعة “إن سياسة ميتا العدوانية والإجرامية التي تؤدي إلى التحريض على الكراهية والعداء تجاه الروس أمر شائن”.

وأضافت أن “إجراءات الشركة دليل آخر على حرب المعلومات دون قواعد معلنة على بلادنا”.

متحدث باسم ميتا يقول إنها خففت مؤقتا قواعد الخطاب السياسي

وأكد متحدث باسم ميتا، أنها خففت مؤقتا قواعد الخطاب السياسي وسمحت بنشر منشورات مثل “الموت للغزاة الروس”، على الرغم من أنها لن تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المدنيين الروس.

وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها رويترز، أن الشركت سمحت مؤقتا بنشر منشورات تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.

وقال ألكسندر خينشتاين، رئيس لجنة سياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) إن المجلس سيلجأ إلى مكتب المدعي العام الروسي ولجنة التحقيق بشأن هذه الخطوة. ولم يتضح الإجراء الذي يتوقع أن تتخذه تلك الهيئات.

نائب: يجب حظر انستجرام في روسيا

وقال: “إذا كان هذا صحيحا فعندئذ بالطبع يجب حظر انستجرام في روسيا بعد فيسبوك”.

وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي حظر فيسبوك ردا على ما وصفته بفرض قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على المنصة.

وفى الأسبوع الماضى، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الجمعة أن هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا قيدت الدخول على موقع تويتر. وقالت وكالة إنترفاكس في وقت سابق إنه تم حجب الخدمة.



وكان لميتا نحو 7.5 مليون مستخدم على فيسبوك في روسيا حتى العام الماضي و122.2 مليون مستخدم لخدماتها الأخرى ومن بينها إنستجرام وواتساب وماسنجر طبقا لتقديرات شركة الأبحاث إنسايدر إنتليجنس.