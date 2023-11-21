مستحوذة على 87.9% من التداولات.. مؤشر سندات الخزانة يغرد وحيدا بالصعود نهاية تعاملات الإثنين بالبورصة المصرية (جراف)

صعد مؤشر سندات الخزانة منفردا بنهاية تعاملات الإثنين، رغم الهبوط الجماعي لجميع مؤشرات السوق، وسط استحواذ السندات على 87.9% من التداولات، بينما كان نصيب الأسهم 12.09%.

وأنهى مؤشر سندات الخزانة التعاملات صاعدا 0.04%، مغلقا عند مستوى 1473 نقطة، حيث سجلت تعاملات السندات 29.8 مليون جنيه، من إجمالي التعاملات البالغة 34 مليون جنيه، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

وبلغ عدد السندات المتداولة بجلسة أمس 1.3 مليون ورقة مالية، من خلال 174 عملية منفذة، وفي المقابل سجلت تداولات الأسهم 4.1 مليون جنيه، عبر التعامل على 1.1 مليون ورقة مالية، عبر 125 ألف عملية منفذة.

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها الإثنين على هبوط جماعي، على خلفية عمليات جني أرباح عقب المكاسب القياسية التي حققتها السوق بالجلسات الأخيرة، ما ارتد بها تراجعا من المستويات القياسية المحققة سابقا.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تعاملات اليوم متراجعا 0.56%، مغلقا عند 24760 نقطة، و”الأسهم الصغيرة والمتوسطة” EGX70 EWI بنسبة 1.07%، مغلقا عند 4856 نقطة، و” EGX100 EWI” بنسبة 1.11%، مغلقا عند 7155 نقطة.

وهيمن المستثمرون المحليون على النسبة الأكبر من تعاملات الاثنين بواقع 88.5%، بمبيعات 189.7 مليون جنيه، واتجه أيضا المستثمرون الأجانب للبيع بصافي 40.9 مليون جنيه، بنسبة 2.1% من التداولات، فيما كان نصيب العرب 9.4%، بصافي مشتريات 230.6 مليون جنيه.