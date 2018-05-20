مستحقات الكهرباء لدى الجهات الحكومية ترتفع إلى 29 مليار جنيه

عمر سالم: ارتفعت مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدى الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بنحومليارى جنيه، لتسجل 29 مليارا نهاية مارس الماضى، مقابل 27 مليارا فى نهاية 2017. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء لـ«المـال»، أن الوزارة تسعى للضغط على هذه الجهات لسداد ت

عمر سالم:



ارتفعت مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدى الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بنحومليارى جنيه، لتسجل 29 مليارا نهاية مارس الماضى، مقابل 27 مليارا فى نهاية 2017.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء لـ«المـال»، أن الوزارة تسعى للضغط على هذه الجهات لسداد تلك المستحقات عبر مناقشات تجرى فى مجلس الوزراء، وذلك بعد ارتفاع المستحقات لمستوى تاريخى بزيادة قدرها نحو2 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأشار المصدر إلى أن المؤسسات الحكومية وشركات المياه والصرف الصحى والهيئات الاقتصادية مدينة بنحو21 مليارا، فى حين بلغت مديوينة القطاع العام والشركات التابعة والفنادق والمنتجعات ودور العبادة والصحف 8 مليارات جنيه.

وقال إن شركات توزيع الكهرباء لديها تعليمات باللجوء إلى قطع التيار عن الجهات التى ترفض سداد المستحقات بعد إخطارها وفقًا للقانون، لافتًا إلى أنه من الصعب فرض ذلك على كيانات حيوية، مثل محطات معالجة المياه والوكالات الحكومية والمستشفيات.

وأوضح المصدر أن إجمالى المستحقات على الفنادق والجهات السياحية تتخطى 1.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة لم تقم حتى الآن بمطالبة أى من الجهات السياحية سواء فى شرم الشيخ أوالغردقة بتسديدها.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد وجهت جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية بتأجيل تحصيل مديونية القطاع السياحى لديها حتى نهاية 2018، بدءًا من إصدار استهلاك شهر ديسمبر 2015، وأن هذا الإجراء يأتى تنفيذًا للقرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 2015/11/25 والمتضمن طلب وزارة السياحة تأجيل مديونية القطاع لدى الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز وتأمينات لمدة 6 أشهر من دون فوائد أوغرامات، ثم التقسيط دون فوائد على 24 شهرًا، لحين عودة حركة السياحة الوافدة.

ولفت المصدر إلى أن ارتفاع المستحقات يمثل صداعا فى رأس الوزراء والشركات التابعة، خاصة أنها ملتزمة بسداد مستحقات للغير، سواء لوزارة البترول أومصانع إنتاج المهمات والمعدات اللازمة لمشروعات القطاع، كما تقوم بسداد القروض التى حصلت عليها من المؤسسات والجهات الدولية منها قروض إقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة والتى تسدد وفق مواعيد لا تستطيع التأخر عنها.

وقال إن الكهرباء سددت نحو650 مليون جنيه لصالح البترول مقابل الوقود المورد لمحطات الكهرباء، خلال أبريل الماضى، وتسعى حاليًا للحصول على قروض من البنوك المحلية بضمانة من وزارة المالية لصالح تسديد جزء من باقى المستحقات.

