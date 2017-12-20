مستحقات أكبر شركة حكومية للسكر تقفز لمستوى تاريخى

عند 6 مليارات جنيه الكيانات تطالب بنصف مليار جنيه مقابل «التكرير»المال – خاصعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة السكر والصناعات التكاملية، تواجه صعوبات مالية، بسبب تجاوز مستحقاتها لدى وزارة التموين 6 مليارات جنيه.وتعد شركة السكر والصناعات التكاملية، كبرى كي

عند 6 مليارات جنيه

الكيانات تطالب بنصف مليار جنيه مقابل «التكرير»





المال – خاص

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة السكر والصناعات التكاملية، تواجه صعوبات مالية، بسبب تجاوز مستحقاتها لدى وزارة التموين 6 مليارات جنيه.

وتعد شركة السكر والصناعات التكاملية، كبرى كيانات إنتاج السكر بالسوق المحلية من القصب، وتقوم بتوريد كامل إنتاجها لصالح هيئة السلع التموينية، كما تتولى تكرير ما يقرب من 300 ألف طن لصالح الوزارة لسد الفجوة الاستهلاكية.

وأضافت مصادر لـ«المال» أن مستحقات الشركة هى الأكبر فى تاريخها، وأنها بصدد مواجهة أزمة عنيفة قد تعوق إنتاج الموسم الجديد الذى يتزامن مع حصاد محصول القصب بداية من يناير المقبل.

ولجأت وزارة التموين فى أكثر من مرة للبنوك لتمويل احتياجات شركة السكر، حيث اتفقت مايو الماضي مع البنك الأهلى المصرى على تدبير 5 مليارات جنيه لصالحها، وذلك بغرض سداد مستحقات مزارعى القصب.

فى سياق متصل، تقدمت شركات الدلتا والنوبارية والدقهلية للسكر بطلب لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تطالب فيها بإنهاء مديونيات بنصف مليار جنيه، خاصة بمقابل تكرير 500 ألف طن سكر خام مستوردة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وقال عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة الدلتا للسكر، إن الشركات طالبت «التموين» بسداد مستحقات تكرير 500 ألف طن، وفقا لاتفاق موقع مع الوزارة يقضى بقيام الأخيرة بدفع 1000 جنيه عن كل طن.

وتابع أن الاتفاق كان يتضمن استقطاع مقابل التكرير من الدعم الذى تدفعه الشركات لصالح صندوق السلع التابع للوزارة، بما يترواح بين 1000 و1200 جنيه عن كل طن تبيعه، وفقاً للآلية التى تم وضعها فى سبتمبر 2016، وهى الآلية التى فشلت الوزارة فى تطبيقها بعد عجز الشركات عن تصريف إنتاجها وخفض سعر بيع الطن إلى 8 آلاف جنيه بدلا من 9 آلاف.