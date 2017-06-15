مستجدات حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مأدبة سحور

ويشارك في المأدبة عدد من سفراء الدول الاوروبية منهم سفير الاتحاد الأوروبي إيفان سور كوش، والسفير اليوناني ميشيل خريستوس دياميسيس، وعدد من نواب البرلمان من بينهم النائب أسامة هيكل والنائب علاء والي والنائبة أنيسة حسونة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الشخصيات العامة وقادة الرأي والفكر في المجتمع المصري.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم بأن قضية الهجرة غير الشرعية تأتي على رأس أولويات الوزارة، وهناك خطة استراتيجية طويلة المدى تم وضعها للتصدي لهذه القضية ومحاصرة تداعياتها، من خلال حملة كبرى لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية خاصة بين الشباب.

واوضحت وزيرة الهجرة ان الحملة تستهدف التركيز على المحافظات والقرى التي تمثل المناطق الأكثر طردا للشباب والذين يمثلون النسبة الأكبر في جرائم وعمليات الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الحملة تشتمل على لقاءات تليفزيونية وأفلام تسجيلية وإعلانات توضح أثر تلك الهجرة ومخاطرها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى نشر اعداد كبيرة من لافتات التوعية في أمكان التجمعات مع التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، وغيرهما)، موضحة أنه سيتم الكشف عن المستجدات التي شهدتها الحملة القومية لمناهضة الهجرة غير الشرعية منذ إطلاقها خلال المأدبة التي سيتم تنظيمها مساء اليوم.