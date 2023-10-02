مستجدات حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. لا وفيات وخسائر بكامل المبنى (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بوزارة الداخلية من السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية الذي اندلع فجر اليوم الإثنين، وشاركت سيارات إطفاء من القوات المسلحة وطائرتين في إخماد النيران.

وتسبب الحريق في خسائر بالمبنى أكمله بعدما التهمت النيران المبنى من الخارج والداخل، ولم يسفر حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية عن وقوع حالات وفيات.

وأسفر الحادث عن 26 إصابة بينهم حالتي حروق والباقي اختناق وتلقت 7 حالات العلاج ومثلوا للشفاء، فيما أعلنت مستشفيات وزارة الصحة حالة الطوارئ لاستقبال أي إصابات.

ويجري رجال الحماية المدنية عمليات التبريد في موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية، مع فرض كردون أمني بموقع الحادث، واستمرار تواجد سيارات الإسعاف والإطفاء.

وحتى الآن لم تكشف أسباب اندلاع الحريق بعد، ويجرى فريق من البحث الجنائي معاينة الموقع للوقوف على الأسباب.

تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الإثنين- موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، بعدما وصل لمكان الواقعة، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين إكتمال شفائهم.

ووجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة من الإستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.