مستثمر يقلص حصته فى يونيفرت ببيع 5.1 مليون سهم

رجب عزالدين:أعلنت شركة يونيفرت للصناعات الغذائية عن قيام العميل أمين عبدالخالق حسن مصطفى ببيع عدد 5.1 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 5.1 مليون جنيه .وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل انخفضت بعد العملية إلى 1.3 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5.8% قبل العملية.

رجب عزالدين:

أعلنت شركة يونيفرت للصناعات الغذائية عن قيام العميل أمين عبدالخالق حسن مصطفى ببيع عدد 5.1 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 5.1 مليون جنيه .

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل انخفضت بعد العملية إلى 1.3 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5.8% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة جنيه واحد، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية كما تم الافصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .

ويبلغ رأسمال “يونيفرت” 89.8 مليون جنيه موزعاً على 89.8 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.