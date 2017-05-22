مستثمر يقلص حصته فى مصر جنوب أفريقيا

رجب عز الدينأعلنت شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات عن قيام المستثمر يوسف هشام حمدي بدوي ببيع 164333 سهمًا من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 50 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ إلى 4.91% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 5.43

رجب عز الدين

أعلنت شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات عن قيام المستثمر يوسف هشام حمدي بدوي ببيع 164333 سهمًا من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 50 ألف جنيه تقريبًا. وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ إلى 4.91% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 5.43%”. وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 30 قرشًا، وتم التنفيذ بوساطة شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية. ويبلغ رأسمال الشركة 12.77 مليون جنيه، موزعًا على 63.89 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.2 جنيه.