مستثمر يقلص حصته فى ليفت سلاب

رجب عزالدين: أعلنت شركة ليفت سلاب مصر، عن قيام هانى أحمد صادق يوسف، ببيع 5000 سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 37 ألف جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 4.9% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 5% تقريبا قبل العملية. بلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة



رجب عزالدين:



أعلنت شركة ليفت سلاب مصر، عن قيام هانى أحمد صادق يوسف، ببيع 5000 سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 37 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 4.9% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 5% تقريبا قبل العملية.

بلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 7.61 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة دايناميك لتداول الأوراق المالية.

وتم الافصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

يبلغ رأس المال الشركة 54.9 مليون جنيه، موزعا على 5.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

