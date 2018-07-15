مستثمر يقلص حصته فى شركة أطلس لاستصلاح الأراضى

رجب عزالدينأعلنت شركة أطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى عن قيام العميل شريف إبراهيم أحمد سباعى ببيع عدد 15000 سهم من حصته فى الشركة بقيمة اجمالية 214 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية إلى 4.81 % مقارنة بنحو 5.07% قبل ا

رجب عزالدين

أعلنت شركة أطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى عن قيام العميل شريف إبراهيم أحمد سباعى ببيع عدد 15000 سهم من حصته فى الشركة بقيمة اجمالية 214 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية إلى 4.81 % مقارنة بنحو 5.07% قبل العملية .

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 14.27 جنيه وتم التنفيذ ،وتم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال “أطلس” 59.2 مليون جنيه موزعًا على 8.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد.