مستثمر يقلص حصته فى جينيال تورز بعد أسبوعين من رفعها

رجب عزالدينأعلنت شركة جينيال تورز عن قيام العميل محمد مصطفى أحمد قرشى ببيع عدد 3500 سهم من حصته فى الشركة بقيمة آجمالية عشرة آلاف جنيه تقريبا .وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 9.96% بعد التنفيذ مقارنة بنحو 10.33% قبل العملية "وبلغ متوسط سعر السهم

رجب عزالدين

أعلنت شركة جينيال تورز عن قيام العميل محمد مصطفى أحمد قرشى ببيع عدد 3500 سهم من حصته فى الشركة بقيمة آجمالية عشرة آلاف جنيه تقريبا .

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 9.96% بعد التنفيذ مقارنة بنحو 10.33% قبل العملية “

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.96 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة كايرو كابيتال سكيورتيز للاوراق المالية،وتم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 716 ألف جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 740 الف جنيه خلال 2016.

واشترى العميل المذكور فى 12 مارس الجارى 40 ألف سهم، بقيمة 138.7 ألف جنيه، بواقع 3.47 جنيه للسهم ليرفع حصته من 9.49% إلى 10.33%.



