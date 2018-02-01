مستثمر يقلص حصته فى جينيال تورز ببيع 59 ألف سهم

رجب عز الدينأعلنت شركة جينيال تورز عن قيام العميل محمد صبرى محمود عبد الله أبو صليب ببيع 59 ألف سهم تقريبًا بقيمة إجمالية 236 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل بعد العملية إلى 9.38% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 10.63% قبل العملية".

رجب عز الدين





أعلنت شركة جينيال تورز عن قيام العميل محمد صبرى محمود عبد الله أبو صليب ببيع 59 ألف سهم تقريبًا بقيمة إجمالية 236 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل بعد العملية إلى 9.38% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 10.63% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4 جنيهات، وتم التنفيذ بوساطة شركة أكيومن لتداول الاوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال جينيال تورز 4.75 مليون جنيه، موزعًا على 3 ملايين سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.