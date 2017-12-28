مستثمر يقلص حصته فى المصرية لنظم التعليم ببيع 1.6 مليون سهم

رجب عزالدينأعلنت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عن قيام العميل صباح يوسف حسن محمد ببيع عدد 1.6 مليون سهم من أسهمه فى الشركة بقيمة اجمالية 5.1 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 3.4 % فى أسهم الشركة مقارنة بنحو 1

رجب عزالدين

أعلنت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عن قيام العميل صباح يوسف حسن محمد ببيع عدد 1.6 مليون سهم من أسهمه فى الشركة بقيمة اجمالية 5.1 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 3.4 % فى أسهم الشركة مقارنة بنحو 13.39% قبل العملية “

ويشغل العميل المذكور منصب عضو مجلس إدارة الشركة ، وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.4 جنيه وتم التنفيذ الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس على نشر افصاح الشركة بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 16 مليون جنيه إلى 50.1 مليون جنيه، عبر الاكتتاب لقدامى المساهمين.

ووحققت الشركة صافى ربح قدره 2.64 مليون جنيه خلال العام المنتهى يونيو 2017 مقارنة بصافى أرباح بقيمة 2.56 مليون جنيه للفترة المقارنة من 2015-2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 16.008 مليون جنيه، موزعاً على 16.008 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.