مستثمر يقلص حصته فى العربية للاستثمارات بعد أيام من رفعها

رجب عزالدين:أعلنت شركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة، عن قيام العميل علاء الدين فهمي عبداللطيف السبع، ببيع مليون سهم من أسهمها فى الشركة بقيمة إجمالية 870 ألف جنيه تقريبا.وأضافت فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ إلى 8.33 % من أسهم الشركة، مقار

رجب عزالدين:



أعلنت شركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة، عن قيام العميل علاء الدين فهمي عبداللطيف السبع، ببيع مليون سهم من أسهمها فى الشركة بقيمة إجمالية 870 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ إلى 8.33 % من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 8.54% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.87 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة جراند إنفستمنت لتداول الأوراق المالية، وتم الافصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كان علاء فهمي، قد رفع حصته في العربية للاستثمارات الأسبوع الماضى (19 نوفمبر) من 9.99% إلى 10.2%، بشراء مليون سهم بقيمة إجمالية 990 ألف جنيه، بمتوسط سعر بلغ 0.99 جنيه.

وقررت البورصة المصرية إزالة أثر المخالفة (تنفيذ عكسي) لعملية الشراء المنفذة على مليون سهم من أسهم العربية للاستثمارات خلال جلسة 19 نوفمبر الجاري، وأرجعت ذلك إلى مخالفة أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (65) الصادر بشأن ضوابط تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وتلقت الشركة فى 19 نوفمبر الجارى خطابا من شركة “بى إس إيه” -مالكة العلامة التجارية بيجو- يفيد بعدم تمديد التوكيل القائم بينهما منذ سنوات.

وقالت العربية للاستثمارات، إن هذا الإخطار جاء على نحو غير متوقع فى ضوء التعاملات القائمة، والمراسلات المتبادلة خلال الفترة الزمنية السابقة.

وسجلت الشركة خسائر مجمعة بلغت 16.3 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 22.56 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016، مع الاأذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

ويبلغ رأسمال الشركة 480.5 مليون جنيه موزعا على 480.5 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم



