مستثمر يقلص حصته فى الدولية للصناعات الطبية

رجب عزالدينأعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي"، عن بيع العميل سليم محمد فؤاد محمد، 250 ألف سهم من الشركة، بقيمة إجمالية 393 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "بذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 4.84%، من أسهم الشركة مقابل 6.1% قبل العملية".وبلغ

رجب عزالدين

أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي”، عن بيع العميل سليم محمد فؤاد محمد، 250 ألف سهم من الشركة، بقيمة إجمالية 393 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: “بذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 4.84%، من أسهم الشركة مقابل 6.1% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.59 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة يونيفرسال لأعمال السمسرة فى الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 12 مليون جنيه، موزعاً على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية للشركة فى 19 أكتوبر المقبل، مقترح زيادة رأس المال المصدر من 12 مليون جنيه إلى 42.15 مليون جنيه.