مستثمر يقلص حصته فى التعمير والاستشارات الهندسية

أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، عن قيام العميل هاني عثمان حسين الحناوي ببيع 35 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 410 آلاف جنيه.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ إلى 4.78% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5% قبل التنفيذ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 11.73 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة أونست لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة 226.8 مليون جنيه، موزعاً على 16.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 14 جنيهاً للسهم.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 1.93 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017، مقابل 2.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.