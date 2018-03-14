مستثمر يقلص حصته فى إنترناشيونال بزنيس للتجارة إلى 4.96%

رجب عزالدينأعلنت شركة إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، عن بيع العميل عمرو أحمد شحاته محمد، 5000 سهم بقيمة 16 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 4.96% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5.05 % قبل ال

رجب عزالدين

أعلنت شركة إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، عن بيع العميل عمرو أحمد شحاته محمد، 5000 سهم بقيمة 16 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: “بذلك تنخفض نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 4.96% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5.05 % قبل التنفيذ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.18 وتم الإفصاح، وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 1.52 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 1.54 مليون جنيه خلال 2016.

واقترح مجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضى، توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017 بقيمة 1.2 مليون جنيه، بواقع 30 قرشًا للسهم تقريباً.

ويبلغ رأسمال الشركة 24.3 مليون جنيه، موزعًا على 4 ملايين سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.