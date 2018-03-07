مستثمر يشتري 44 ألف سهم فى المؤشر للبرمجيات

رجب عزالدينأعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، عن شراء العميل خالد حنفي حسن المنياوي، 44 ألف سهم بقيمة 158 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 10.39% من الأسهم مقارنة بنحو 9.95% قبل العملية".وبلغ متوسط سعر

رجب عزالدين

أعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، عن شراء العميل خالد حنفي حسن المنياوي، 44 ألف سهم بقيمة 158 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: “بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 10.39% من الأسهم مقارنة بنحو 9.95% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.36 جنيه، والتنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 76.2 ألف جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغ 76.7 ألف جنيه، خلال نفس الفترة من 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 14.1 مليون جنيه موزعًا على 9.9 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد.