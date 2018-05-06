مستثمر يشتري 190 ألف سهم فى المؤشر للبرمجيات

رجب عزالدينأعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، عن شراء العميل محمد على فرج باز، 190.8 ألف سهم، بقيمة 68 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 6 % من أسهم الشركة مقارنة بـ 4.08% قبل العملية".وبلغ متوسط

رجب عزالدين

أعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، عن شراء العميل محمد على فرج باز، 190.8 ألف سهم، بقيمة 68 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 6 % من أسهم الشركة مقارنة بـ 4.08% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.36 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 379.9 ألف جنيه خلال 2017، مقابل خسائر بلغت 56.8 ألف جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 14.1 مليون جنيه موزعًا على 9.9 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.