مستثمر يشترى 353 ألف سهم فى راية القابضة

بقيمة 3.7 مليون جنيهرجب عزالدينأعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن قيام العميل أشرف محمود عبده خير الدين بشراء 353.1 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 9.09 % من

بقيمة 3.7 مليون جنيه





رجب عزالدين

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن قيام العميل أشرف محمود عبده خير الدين بشراء 353.1 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 9.09 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 8.68% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.56 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 504.6 مليون جنيه، موزعًا على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.