مستثمر يشترى 200 ألف سهم فى العبوات الطبية

رجب عزالدينأعلنت شركة العبوات الطبية، عن شراء العميل وائل أنور قديس بباوى 200 ألف سهم من الشركة، بقيمة إجمالية 212 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل بعد العملية إلى 15.069% من أسهم الشركة، مقارنة بـ 14.75%".وبلغ متوسط سعر السه

رجب عزالدين

أعلنت شركة العبوات الطبية، عن شراء العميل وائل أنور قديس بباوى 200 ألف سهم من الشركة، بقيمة إجمالية 212 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل بعد العملية إلى 15.069% من أسهم الشركة، مقارنة بـ 14.75%”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.026 جنيه، وتنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وارتفعت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 165 ألف جنيه بالنصف المقارن من 2016.

ويبلغ رأسمال العبوات الدوائية 64 مليون جنيه، موزعاً على 64 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.