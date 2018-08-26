مستثمر يشترى حصة فى يونيفرت للصناعات بقيمة 29 مليون جنيه

رجب عزالدين:أعلنت شركة يونيفرت للصناعات الغذائية عن قيام العميل محمد بن أحمد بن سعيد باسمح بشراء عدد 29 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 29 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة المساهم المشار إليه أصبحت 32.29 % بعد العملية مقارنة بنحو صفر قبل العملية

رجب عزالدين:





أعلنت شركة يونيفرت للصناعات الغذائية عن قيام العميل محمد بن أحمد بن سعيد باسمح بشراء عدد 29 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 29 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة المساهم المشار إليه أصبحت 32.29 % بعد العملية مقارنة بنحو صفر قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة جنيه واحد، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية كما تم الافصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .

ويبلغ رأسمال “يونيفرت” 89.8 مليون جنيه موزعاً على 89.8 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.