مستثمر يشترى حصة فى فرتيكا للصناعة والتجارة

رجب عز الدينأعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة قيام العميل منصور فيصل البربري بشراء 422.5 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 904 آلاف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت إلى 17.96% من أسهم الشركة، مقارنة بصفر قبل العملية.وبلغ متوسط سعر

رجب عز الدين

أعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة قيام العميل منصور فيصل البربري بشراء 422.5 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 904 آلاف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت إلى 17.96% من أسهم الشركة، مقارنة بصفر قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.14 جنيه، وتم التنفيذ عبر شركة هيرميس للسمسرة والأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.3 مليون جنيه موزعًا على 2.3 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.