مستثمر يشترى حصة فى الغربية للتنمية العمرانية بقيمة 1.8 مليون جنيه

رجب عزالدينأعلنت شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية عن قيام المستثمر أحمد على عابدين بشراء 207 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 3.68% بعد التنفيذ مقارنة بصفر قبل العملية".وبلغ متوسط سعر السهم ف

رجب عزالدين

أعلنت شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية عن قيام المستثمر أحمد على عابدين بشراء 207 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 3.68% بعد التنفيذ مقارنة بصفر قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.98 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة سيجما لتداول الاوراق المالية ،كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.19 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 1.66 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 22.5 مليون جنيه، موزعا على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.