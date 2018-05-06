مستثمر يشترى حصة فى الغربية الإسلامية للتنمية بقيمة 2.6 مليون جنيه

رجب عزالدينأعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، عن شراء العميل عمرو عبد المجيد السيد مرسى، 336.7 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: "بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 5.98 % من أسهم الشركة مقارنة بصفر قبل العملية".وبلغ مت

رجب عزالدين

أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، عن شراء العميل عمرو عبد المجيد السيد مرسى، 336.7 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: “بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 5.98 % من أسهم الشركة مقارنة بصفر قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8 جنيهات، والتنفيذ بواسطة شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.19 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 1.66 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 22.5 مليون جنيه، موزعاً على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.