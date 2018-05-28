مستثمر يرفع حصته 3 ملايين سهم بالمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

رجب عزالدين أعلنت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عن قيام العميلة داليا عمر حسن محمد بشراء عدد 3 ملايين سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة العميلة المشار…

رجب عزالدين

أعلنت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عن قيام العميلة داليا عمر حسن محمد بشراء عدد 3 ملايين سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة العميلة المشار إليها ارتفعت بعد العملية إلى 8.74% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 3.74% قبل العملية”.

فى سياق متصل، قالت الشركة إن العميل نصر زكى سيد خليل باع 3 ملايين سهم بنفس القيمة لتنخفض حصته من 9.08% إلى 4.08%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 41 قرش للسهم ،وتم التنفيذ بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، كما تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 12 مليون جنيه موزعا على 60 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرش للسهم الواحد .