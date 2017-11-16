مستثمر يرفع حصته وآخر يخفضها فى برايم القابضة

رجب عز الدين أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن قيام العميلة ميرفت محمد عزت عبد الوهاب بشراء 3 ملايين سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 13.6 مليون جنيه تقريبًا. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسهة مساهمة العميلة المشار إليها بعد التنفيذ إلى 12.81% من أسه

رجب عز الدين





أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن قيام العميلة ميرفت محمد عزت عبد الوهاب بشراء 3 ملايين سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 13.6 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسهة مساهمة العميلة المشار إليها بعد التنفيذ إلى 12.81% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 8.69% قبل التنفيذ.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.55 جنيه، وتم التنفيذ عبر شركة برايم لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأعلنت الشركة، فى بيان منفصل، اليوم الخميس، عن قيام نائب رئيس مجلس الإدارة محمد ماهر محمد، ببيع 3 ملايين سهم من أسهمها لتنخفض حصته من 14.44% إلى 10.32%.

ويبلغ رأسمال الشركة 364.17 مليون جنيه، موزعًا على 72.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.