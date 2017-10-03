مستثمر يرفع حصته في شركة الإخوة المتضامنين بشراء 45 ألف سهم

رجب عزالدينأعلنت شركة الإخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، عن قيام العميل فرج عبد ربه فرج قلدس بشراء 45500 سهم، من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 89 ألف جنيه.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل إلى 5.03% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 3.88% قبل العملية".



رجب عزالدين

أعلنت شركة الإخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، عن قيام العميل فرج عبد ربه فرج قلدس بشراء 45500 سهم، من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 89 ألف جنيه.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل إلى 5.03% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 3.88% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.95 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وخفضت فاتن عبد الله، رئيسة مجلس إدارة الشركة، فى وقت سابق، حصتها في الشركة من 25% إلى 12.45%، عبر بيع 502 ألف سهم، بقيمة 966.8 ألف جنيه، بواقع 1.9 جنيه للسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة 4 ملايين جنيه، موزعاً على 4 ملايين سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.