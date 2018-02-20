مستثمر يرفع حصته في جولدن كوست السخنة بشراء 50 ألف سهم

رجب عزالدين: أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى عن قيام العميل طارق أحمد عباس نديم بشراء عدد 50 ألف سهم بقيمة اجمالية 335 ألف جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 6.23% بعد العملية مقارنة بنحو 5.82% قبل العملية". وبلغ متوسط سعر

رجب عزالدين:

أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى عن قيام العميل طارق أحمد عباس نديم بشراء عدد 50 ألف سهم بقيمة اجمالية 335 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 6.23% بعد العملية مقارنة بنحو 5.82% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.71 جنيه وتم التنفيذ بواسطة الشركة الهلال السعودى لتداول الأوراق المالية، وتم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى ديسمبر الماضي على نشر إفصاح الشركة بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 40 مليون جنيه لـ80 مليون جنيه، عبر اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين.

ويبلغ رأسمال الشركة 40 مليون جنيه، موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد.