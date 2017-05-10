مستثمر يرفع حصته في ثمار لتداول الأوراق المالية

رجب عزالدينأعلنت شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية، عن قيام العميل فراس عدنان حسن بشراء 355 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 358 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 5.65 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.56% قبل العمل

رجب عزالدين أعلنت شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية، عن قيام العميل فراس عدنان حسن بشراء 355 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 358 ألف جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 5.65 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.56% قبل العملية. وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.01 جنيه للسهم الواحد. وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 302.1% خلال 2016 لتسجل 5.75 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.43 مليون جنيه خلال 2015. ويبلغ رأسمال الشركة نحو 50 مليون جنيه، موزعاً على 62.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 80 قرشاً للسهم.

