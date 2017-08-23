مستثمر يرفع حصته في الغربية الإسلامية إلى 5.12%

رجب عز الدينأعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية عن قيام العميل والى عبدالوهاب دولاتى غضبان بشراء عدد عشرة آلاف سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 652 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بذلك تصبح نسبة العميل بعد التنفيذ 5.12% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.9% قبل التنفيذ".

رجب عز الدين

أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية عن قيام العميل والى عبدالوهاب دولاتى غضبان بشراء عدد عشرة آلاف سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 652 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بذلك تصبح نسبة العميل بعد التنفيذ 5.12% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.9% قبل التنفيذ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.52 حنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية.

وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

يذكر أن رأسمال الشركة يبلغ 22.5 مليون جنيه موزعا على 5.6 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد.