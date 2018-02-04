مستثمر يرفع حصته في العقارية للبنوك إلى نصف مليون جنيه

رجب عز الدينأعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية عن قيام العميل أحمد أيمن أحمد علي بدوى بشراء عدد 54694 سهما بقيمة إجمالية 448 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 5.31 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.25% قبل العملية".

رجب عز الدين

أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية عن قيام العميل أحمد أيمن أحمد علي بدوى بشراء عدد 54694 سهما بقيمة إجمالية 448 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 5.31 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.25% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.20 جنيه، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 52.03 مليون جنيه، موزعا على 5.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.