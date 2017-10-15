مستثمر يرفع حصته في الإخوة المتضامنين بشراء 44 ألف سهم

رجب عزالدين:أعلنت شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي عن قيام العميل أحمد العدل أحمد حسن سمك بشراء عدد 44350 سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 93 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بذلك تصل نسبة مساهمة العميل بعد العملية إلى 5.44 % من أسهم الشركة مقارنة بن

رجب عزالدين:

أعلنت شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي عن قيام العميل أحمد العدل أحمد حسن سمك بشراء عدد 44350 سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 93 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بذلك تصل نسبة مساهمة العميل بعد العملية إلى 5.44 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.33% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.10 جنيه للسهم، وتم التنفيذ بواسطة شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأقرت عمومية الشركة فى وقت لاحق زيادة رأس المال المصدر من 4 ملايين إلى 10 ملايين جنيه، على أن تمول الزيادة نقدا كل بحسب مساهمته في رأس المال.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى قبل الزيادة 4 ملايين جنيه، موزعا على 4 ملايين سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد لكل سهم.