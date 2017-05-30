بورصة وشركات

مستثمر يرفع حصته فى هيرميس بقيمة 38 مليون جنيه

رجب عزالدين أعلنت المجموعة المالية هيرمس القابضة عن قيام شركة DF EFG3 Limited بشراء عدد 1.4 مليون جنيه سهم من أسهم المجموعة، بقيمة إجمالية 37.8 مليون جنيه تقريبا. وأضافت المجموعة فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسبة المساهمة بعد التنفيذ…

30 مايو، 2017 30 مايو، 2017

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رجب عزالدين

أعلنت المجموعة المالية هيرمس القابضة عن قيام شركة DF EFG3 Limited بشراء عدد 1.4 مليون جنيه سهم من أسهم المجموعة، بقيمة إجمالية 37.8 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت المجموعة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة المساهمة بعد التنفيذ إلى 12.05% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 11.81% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 25.4 جنيه وتم التنفيذ بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال هيرميس 3 مليارات جنيه، موزعا على 614.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

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