مستثمر يرفع حصته فى سوديك بقيمة 230 مليون جنيه

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن قيام شركة RIMCO EGT INVESTEMENT LLC بشراء 15.5 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 230.3 مليون جنيه.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ إلى 7.44% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 2.89% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 14.78 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

ويمتلك عبدالمنعم بن راشد رجل الأعمال السعودى شركة “رمكو جيت إنفستمنت”.

ويبلغ رأسمال سوديك 1.36 مليار جنيه، موزعاً على 342.29 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

وارتفعت أرباح سوديك المجمعة بنسبة 287.8% إلى 211.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017 مقابل أرباح بقيمة 54.6 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.