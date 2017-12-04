مستثمر يرفع حصته فى راية القابضة بقيمة 3 ملايين جنيه

رحب عزالدين أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن قيام العميل أشرف محمود عبده خير الدين بشراء عدد 261 ألف سهم تقريبًا من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه تقريبًا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 6.13 % من أسهم الشركة

رحب عزالدين

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن قيام العميل أشرف محمود عبده خير الدين بشراء عدد 261 ألف سهم تقريبًا من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 6.13 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5.88% قبل العملي.”

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 11.54 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

ويبلغ رأسمال الشركة 504.6 مليون جنيه، موزعاً على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

