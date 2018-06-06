مستثمر يرفع حصته فى راية القابضة بشراء أسهم بقيمة 3.5 مليون جنيه

رجب عز الدينأعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية قيام العميل أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل بشراء 346 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 3.5 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت إلى 2.5% من أسهم الشركة، مقارن

رجب عز الدين





أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية قيام العميل أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل بشراء 346 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 3.5 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت إلى 2.5% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 2.23% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.29 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 504.6 مليون جنيه، موزعًا على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.