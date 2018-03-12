مستثمر يرفع حصته فى جينيال تورز بشراء 40 ألف سهم

رجب عزالدينأعلنت شركة جينيال تورز عن قيام العميل محمد مصطفي أحمد قرشى بشراء عدد 40 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 138 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 10.33% مقارنة بنحو 9.49% قبل العملية"وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة3.47

رجب عزالدين

أعلنت شركة جينيال تورز عن قيام العميل محمد مصطفي أحمد قرشى بشراء عدد 40 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 138 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميل المذكور إلى 10.33% مقارنة بنحو 9.49% قبل العملية”

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة3.47 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة كايرو كابيتال سكيورتيز وتم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .

ويبلغ رأسمال الشركة 4.75 مليون جنيه، موزعاً على 3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد لكل سهم.