مستثمر يرفع حصته فى جراند إنفستمنت القابضة

رجب عزالدين:أعلنت شركة جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، عن قيام العميل ياسر فؤاد مرسي حسن، بشراء عدد 198 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 781 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 7.63 % من أسهم الشركة، مقارنة

رجب عزالدين:



أعلنت شركة جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، عن قيام العميل ياسر فؤاد مرسي حسن، بشراء عدد 198 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 781 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 7.63 % من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 5% قبل العملية “.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.94 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة جراند إنفستمنت لتداول الأوراق المالية. وتم الافصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

يبلغ رأسمال جراند إنفستمنت 39 مليون جنيه، موزعاً على 7.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

