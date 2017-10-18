مستثمر يرفع حصته فى بورتو جروب بشراء 10 ملايين سهم

رجب عزالدينأعلنت مجموعة بورتو القابضة، عن شراء العميل عبد السلام مسعود عبد الكريم، 10 ملايين سهم، من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 4.4 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "بهذا تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 5.06 %، من أسهم الشركة مقارنة بـ 4.86% قبل ا

رجب عزالدين

أعلنت مجموعة بورتو القابضة، عن شراء العميل عبد السلام مسعود عبد الكريم، 10 ملايين سهم، من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 4.4 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بهذا تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 5.06 %، من أسهم الشركة مقارنة بـ 4.86% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 44 قرشًا للسهم تقريبًا، والتنفيذ بواسطة شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 99.5 مليون جنيه، خلال الـ 3 أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 15.6 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 501.5 مليون جنيه، موزعا على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية، 10 قروش للسهم الواحد.