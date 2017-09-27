مستثمر يرفع حصته فى بنك كريدى أجريكول

رجب عزالدينأعلن بنك كريدى أجريكول – مصر، عن قيام العميل على بن حسن بن على دايخ بشراء 767250 سهمًا من البنك، بقيمة إجمالية 35.2 مليون جنيه.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 6.12% من أسهم البنك، مقارنة 5.87% قبل العملية".وبلغ

رجب عزالدين

أعلن بنك كريدى أجريكول – مصر، عن قيام العميل على بن حسن بن على دايخ بشراء 767250 سهمًا من البنك، بقيمة إجمالية 35.2 مليون جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: “بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 6.12% من أسهم البنك، مقارنة 5.87% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 45.9 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وتم الافصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال كريدي أجريكول 1.24 مليار جنيه، بعدد أسهم 310.92 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.