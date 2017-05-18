مستثمر يرفع حصته فى برايم القابضة لـ 8.56%

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن قيام العميلة ميرفت محمد عزت عبدالوهاب بشراء 5.8 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 28.7 مليون جنيه.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ إلى 8.56% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 5.9% قبل التنفيذ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.95 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة عن قيام العميل محمد ماهر محمد على ببيع 5800000 سهم من أسهم شركة لتصل نسبته بعد التنفيذ الى 14.44 % مقارنة بنحو 22.4% قبل العملية.

ويبلغ رأسمال برايم القابضة 232.34 مليون جنيه، موزعاً على 72.83 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وأعلنت ادارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 2.25 مليون سهم من أسهم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بقيمة اجمالية 12 مليون جنيه وذلك بجلسة اليوم الخميس.