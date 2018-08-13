مستثمر يرفع حصته فى بايونيرز القابضة بشراء 724 ألف سهم

رجب عز الدينأعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية قيام العميل وليد محمد زكى إبراهيم بشراء 724 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 5.3 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 3.557% من أسهم

رجب عز الدين





أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية قيام العميل وليد محمد زكى إبراهيم بشراء 724 ألف سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 5.3 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 3.557% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 3.5% تقريبًا قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 7.44 جنيه، وتم التنفيذ بوساطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 3.6 مليار جنيه، موزعًا على 708.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.