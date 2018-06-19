مستثمر يرفع حصته فى بايونيرز القابضة بشراء 950 ألف سهم

رجب عزالدين أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن قيام العميل وليد محمد زكى إبراهيم بشراء 950 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 7.4 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 3.12% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 2.



رجب عزالدين

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن قيام العميل وليد محمد زكى إبراهيم بشراء 950 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 7.4 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 3.12% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 2.99% قبل العملية.

ويشغل المساهم المشار إليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 7.84 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 3.6 مليار جنيه، موزعا على 708.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.