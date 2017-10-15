مستثمر يرفع حصته فى المنصورة للدواجن بشراء 10 ألاف سهم

رجب عزالدين:أعلنت شركة المنصورة للدواجن، عن قيام العميل محمد محفوظ فريد محمد السيد، بشراء عدد 10000 سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية بلغت 55 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: بذلك تصل نسبة مساهمة العميل بعد العملية إلى 3.025% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 2.97% قبل التن



رجب عزالدين:



أعلنت شركة المنصورة للدواجن، عن قيام العميل محمد محفوظ فريد محمد السيد، بشراء عدد 10000 سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية بلغت 55 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: بذلك تصل نسبة مساهمة العميل بعد العملية إلى 3.025% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 2.97% قبل التنفيذ.

ولغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 5.55 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

يبلغ رأسمال الشركة 72.3 مليون جنيه، موزعا على 18 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

