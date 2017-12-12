مستثمر يرفع حصته فى المصريين للتنمية العمرانية بقيمة 5 ملايين جنيه

رجب عز الدين أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية عن قيام العميل ممدوح هيثم عبد الوهاب عبد المجيد إبراهيم، بشراء 2 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه تقريبًا. وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 5.14% من

رجب عز الدين





أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية عن قيام العميل ممدوح هيثم عبد الوهاب عبد المجيد إبراهيم، بشراء 2 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 5.14% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 5% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.46 جنيه، وتم التنفيذ بوساطة شركة مباشر إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 40 مليون جنيه، موزعًا على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.