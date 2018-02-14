مستثمر يرفع حصته فى المجموعة الهندسية إلى 10%

رجب عزالدينأعلنت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، عن قيام العميل أحمد محمد أحمد الأجدر، بشراء 303 آلاف سهم تقريبًا من أسهمها بالمجموعة بقيمة إجمالية 114 ألف جنيه.وأضافت المجموعة فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 10.45% من أسهم الشركة، مقارنة

رجب عزالدين



أعلنت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، عن قيام العميل أحمد محمد أحمد الأجدر، بشراء 303 آلاف سهم تقريبًا من أسهمها بالمجموعة بقيمة إجمالية 114 ألف جنيه.

وأضافت المجموعة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك ترتفع نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد العملية إلى 10.45% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 9.94% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.37 جنيه للسهم، وتم التنفيذ بواسطة شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال المجموعة الحالى 12 مليون جنيه، موزعة على 60 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم.