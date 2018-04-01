مستثمر يرفع حصته فى القابضة المصرية الكويتية بشراء 5.3 مليون سهم

بقيمة إجمالية 5.3 مليون دولار رجب عزالدينأعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية عن قيام العميل شريف علاء أحمد حسن الزيات بشراء عدد 5.3 مليون سهم من حصته فى الشركة بقيمة إجمالية 5.3 مليون دولار .وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة العميل ارتفعت بعد التنفيذ 3.548% من أس

بقيمة إجمالية 5.3 مليون دولار



رجب عزالدين

أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية عن قيام العميل شريف علاء أحمد حسن الزيات بشراء عدد 5.3 مليون سهم من حصته فى الشركة بقيمة إجمالية 5.3 مليون دولار .

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة العميل ارتفعت بعد التنفيذ 3.548% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 2.93% قبل العملية “.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة دولار أمريكى وتم التنفيذ بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ،وقد تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية الخميس الماضى عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 8.9 مليون سهم من أسهم القابضة المصرية الكويتية بقمية 8.9 مليون دولار فى اطار نظام الإثابه والتحفيز للعاملين بالشركة.

وقالت الشركة فى وقت لاحق إنها تدرس ضخ استثمارات بقيمة 250-300 مليون جنيه لرفع القدرات التوليدية لمحطة كهرباء برج العرب.

وأقرت عمومية الشركة فى 25 مارس الجارى توزيع 5 سنتات أمريكية لكل سهم (يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم).

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 93% تقريبا خلال 2017 لتسجل 138 مليون دولار مقارنة نبحو 72 مليون دولار خلال 2016.